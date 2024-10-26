جاؤوا للقائه في إسبانيا.. تشافي يقترب من قيادة عملاق البريميرليج!

هل يفعلها المدرب الإسباني؟

يبدو أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، بات قريبًا من الظهور مجددًا على مقاعد البدلاء ولكن خارج الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد عمر برادة، سافر إلى برشلونة رفقة 3 من أعضاء مجلس إدارة الشياطين الحمر، للقاء تشافي ومناقشة إمكانية توليه قيادة النادي الإنجليزي.

ورغم تجديد عقد المدرب إريك تين هاج في الصيف الماضي، إلا أن بداية مانشستر يونايتد المتعثرة للموسم الحالي، أعادت الحديث عن إمكانية إقالة المدرب الهولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن اللقاء بين ممثلي مانشستر يونايتد وتشافي جرى قبل 10 أيام، وذلك بعد اتصالات سابقة بين الطرفين، لافتة إلى أن "مدرب البارسا السابق غير متحمس لتدريب أي فريق إسباني آخر، ما يجعل عرض يونايتد خيارًا جذابًا له في المستقبل".

وختمت: "بالإضافة إلى تشافي، هناك خيارات أخرى أمام النادي الإنجليزي مثل روبن أموريم (سبورتنج لشبونة)، وتوماس فرانك (برينتفورد)، وإدين تيرزيتش (بدون فريق بعد مغادرته بوروسيا دورتموند)".