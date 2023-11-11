"عرض غير مسبوق" .. الاتحاد يُغري لاوتارو مارتينيز

هل يتمكن الاتحاد من إقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى صفوفه؟

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يبدو أن نادي الاتحاد سيدخل بكل قوة، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن لاوتارو أصبح على رأس اهتمامات نادي الاتحاد، حيث يستعد لتقديم عرض غير مسبوق من أجل ضمه.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد قد يقدم عرضًا يصل إلى 240 مليون دولار، من أجل إقناع اللاعب الأرجنتيني بالانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وعلى الرغم من أن مارتينيز أثبت أنه لا غنى عنه في تشكيل إنتر، إلا أن مسألة تجديد عقده لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله.

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عدم تعديل عقد مارتينيز الذي ينتهي في صيف 2026، قد يمنح الفرصة أمام الاتحاد لإقناعه بالحصول على خدماته، وذلك في ظل وجود إمكانية لتقديم رسوم انتقال كبيرة، وأيضًا راتب مُغري للاعب الأرجنتيني، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

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