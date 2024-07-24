"فكّر في الأمر".. عرض "غريب" من نجم هوليوود لمحمد صلاح!

ماذا قال مالك ريكسهام؟

أبدى نجما هوليوود هيو جاكمان ورايان رينولدز، إعجابهما الشديد بالمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أثناء الترويج لفيلهما الجديد "ديدبول & وولفرين".

وشارك النجمان في لعبة لاكتشاف لاعبي الدوري الممتاز الأكثر تطابقًا مع بطلي الفيلمDeadpool & Wolverine، حيث حصل هيو جاكمان على محمد صلاح.

فقال جاكمان، في مقطع فيديو نشره حساب البريميرليج على منصة إكس: "إنه أمر رائع جدًا أن يتم ذكر اسمي في نفس الجملة مع صلاح، لقدت شاهدتك في مباراة أمام كريستال بالاس وأرى أنك رائع وعظيم، أرجوك رد على رسائلي الخاصة".

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وأضاف ريان رينولدز: "مرحبًا، أنا ريان رينولدز، رئيس نادي ريكسهام (الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي). يا مو، سيتم الترحيب بك بحرارة إذا جئت إلى استاد "ريسكورس" في شمال ويلز. فكّر في الأمر".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وليس معروفًا ما إذا كان سيواصل رحلته مع الفريق الأحمر، أم سيبحث عن وجهة جديدة.