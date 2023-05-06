عرض ضخم ..فوضى ميسي تفتح أبواب السعودية أمام سيرخيو راموس!

المدافع المخضرم لم يوقع على التجديد حتى الآن

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تطور جديد في مستقبل المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قد يجعله يقوم بتغيير وجهته من باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي إلى الدوري السعودي.

راموس عقده ينتهي مع باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهناك رغبة داخل النادي من أجل الحفاظ على خدماته لفترة أطول بدلًا من خسارته بالمجان.

ولكن وفقًا لموقع "ريليفو" الإسبانية، فإن الفوضى التي حدثت في باريس الفترة الأخيرة وتظاهر الجماهير ضد ليونيل ميسي بسبب زيارته للسعودية بالإضافة لزميله نيمار، جعلت محادثات التجديد تتوقف بين راموس وباريس.

وعلى الجانب الآخر يترقب الثنائي السعودي، النصر والهلال، الموقف، طمحًا في الحصول على خدمات المدافع المخضرم براتب يصل إلى 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة رفض راموس لهذا العرض، ستكون هناك محاولات أخرى بعروض مالية مُحسنة لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين الموسم القادم.

يذكر أن ميسي كذلك يعتبر من المرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يعتبر الهلال هو أكثر المهتمين بالحصول على خدماته.

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