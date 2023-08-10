عرض سعودي مفاجىء .. برشلونة في حالة طوارئ والسبب ليفاندوفسكي

طوارئ في برشلونة بسبب ليفاندوفسكي...

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دخل برشلونة، في حالة طوارئ بسبب الأنباء التي انتشرت حول اهتمام أحد الأندية السعودية، بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني، خلال الصيف الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هناك أحد الأندية السعودية يسعى للتعاقد مع المهاجم البولندي، خلال الصيف الحالي دون الكشف عن اسم الفريق السعودي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة، بدأت تشعر بالقلق حيال مستقبل مهاجم الفريق، من الاهتمام السعودي، خاصة في ظل الأنباء التي انتشرت أن اللاعب يدرس العرض.

ولكن في وقت سابق أكد المهاجم البولندي في تصريحات صحفية، أنه غير مهتم بالانتقال إلى الدوري السعودي، ولا يفكر في هذا الأمر مطلقًا، وأن لديه أولويات أخرى غير الانتقال للمنطقة العربية.

ومن جانبها أكدت "بيلد" في تقريرها أن برشلونة بالفعل بدأ يجهز بعض الأسماء تمهيدًا للدخول في مفاوضات معها في حال رحيل ليفاندوفسكي، وعلى رأسها دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

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