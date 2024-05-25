"عرض سعودي" لخطف بنزيما من الاتحاد .. وزميله يرفع الراية البيضاء أمام الجماهير!

بعد نفي شائعة ندمه على اللعب مع الاتحاد..

SHAHID

تشهد أروقة نادي الاتحاد، العديد من الملفات الساخنة خلال الفترة الأخيرة، بعد تعثرات الفريق الأول لكرة القدم، وخروجه من الموسم خالي الوفاض.

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الاتحاد حقق موسمًا كارثيًا، باحتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، ليفشل في الدفاع عن لقبه الذي اقتنصه الهلال، كما خسر العميد نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وخرج من الدور الثاني بكأس العالم للأندية، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأفاد خبير الانتقالات العالمية، رودي جاليتي، بأن الاتحاد لاقى مفاوضات من نادي الشباب، من أجل التعاقد مع كريم بنزيما، فيما رفض العميد فكرة رحيل الهداف الفرنسي إلى أي نادٍ آخر.

وكانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية قد كشفت عن رغبة كريم بنزيما في الرحيل عن الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، وأنه تحدث مع زملائه بشأن ندمه على تجربة الاحتراف مع العميد، قبل أن يرد شقيق اللاعب بأن هذا الأمر "مزيف".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الشرق رياضة" بأن حارس مرمى الاتحاد، عبد الله المعيوف، يرغب في مغادرة قلعة العميد في الميركاتو الصيفي، في ظل مساعي النادي للبحث عن حارس مرمى جديد، حيث ارتبط النادي بالدخول في منافسة مع النصر حول التعاقد مع البرازيلي إيدرسون، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 54 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن التعاون، صاحب المركز الرابع، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، فيما يستعد الاتحاد لملاقاة النصر، في قمة الجولة 34 والأخيرة من الدوري، والتي تقام مساء الإثنين المقبل.

SHAHID