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عرض ريال مدريد المحسن لضم بوجبا - ٣٠ مليون وخاميس رودريجيز

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(C)Getty Images
مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا جديدًا من قبل ريال مدريد لضم بول بوجبا خلال الصيف الجاري.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد قد تلقى عرضًا جديدًا من قبل نادي ريال مدريد للحصول على خدمات بول بوجبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" والتي أكدت أن فلورنتينو بيريز قد عرض مبلغ ٣٠ مليون يورو بالإضافة لخدمات خاميس رودريجيز.

ورفض مانشستر يونايتد العرض فور وصوله نظرًا لانخفاض قيمة خاميس رودريجيز السوقية عقب إعارته في الموسمين الماضيين لبايرن ميونخ.

ويقدر الشياطين الحمر بول بوجبا بحوالي ١٦٠ مليون يورو، يرفض أن يرحل بسعر أقل من ذلك، وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة فريال مدريد كان قد اقترب من ذلك الرقم في عرض سابق تم رفضه أيضًا.

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ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات بوجبا في الوقت الحالي، حيث عاد يوفنتوس للصفقة من جديد.

جدير بالذكر أن بوجبا نفسه على استعداد للرحيل عن مانشستر يونايتد، خاصة بعد تصريحاته التي ألمح فيها لرغبته في خوض تحدي جديد، وهي الكلمات التي وافقه عليه وكيله في حوار صحفي لاحق.

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