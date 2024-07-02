"عرض جنوني إلى براهيم دياز" .. نجم ريال مدريد يرد على الانتقال للسعودية

السعودية ترصد اسمًا عالميًا جديدًا..

تلقى المغربي براهيم دياز، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد، عرضًا جنونيًا من المملكة العربية السعودية؛ للانضمام إلى كتيبة الأسماء العالمية، المتواجدة في دوري روشن للمحترفين.

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، والذي أعقبه العديد من الأسماء الكبرى؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، الجزائري رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

ووفقًا لبرنامج "الشيرينجيتو"، تلقى دياز عرضًا للانتقال إلى الملاعب السعودية؛ في عقد لمدة 4 مواسم، ومقابل رواتب إجمالية تقدر بـ100 مليون يورو "402 مليون ريال سعودي".

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البرنامج الإسباني الشهير أعلن رفض النجم المغربي للعرض السعودي؛ حيث يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025، رغم معرفته بصعوبة المشاركة أساسيًا؛ خاصة بعد تعاقد النادي الملكي، مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي الشاب إندريك.

وكشف عن أن اللاعب يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، إذا قرر العملاق الإسباني "الاستغناء عنه" في صيف العام الحالي؛ خاصة في ظل اهتمام كبير من نادي آرسنال، للتعاقد معه.

وأشار البرنامج الرياضي إلى أن إدارة ريال مدريد، حددت مبلغ 40 مليون يورو؛ من أجل الموافقة على "بيع" عقد براهيم دياز، في صيف العام الحالي، إلى أي فريقٍ آخر.

جدير بالذكر أن دياز البالغ من العمر 24 سنة، والذي يجيد في مركزي الجناح وصانع الألعاب، سجل 12 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية مع ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي.