عرض جديد من الأهلي إلى سفيان أمرابط .. والرد مفاجئ!

أحمد فرهود
Sofyan Amrabat Fiorentina 2022-23Getty
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تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع سفيان أمرابط

تحرك النادي الأهلي، بشكل عاجل؛ لإنقاذ واحدة من أهم صفقات الفريق الأول لكرة القدم "المحتملة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي تعاقد رسميًا مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، خلال الصيف الحالي، في انتظار الإعلان عن صفقتي الساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سانتي أونا، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا إلى النجم المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي.

وكشف أونا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن عرض الأهلي إلى أمرابط؛ يُقدر بـ15 مليون يورو "62 مليون ريال"، في الموسم الرياضي الواحد.

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وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن اللاعب، يحظى باهتمام كبير أيضًا، من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، الذي تفاوض مع اللاعب، في الأيام الماضية.

وكشف أونا، عن أن أمرابط، غير مهتم بعرضي الأهلي واليونايتد؛ حيث لا يزال يحلم باللعب في الدوري الإسباني؛ وقد يقرر الاستمرار مع فيورنتينا، الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ إذا لم يتحقق هذا الأمر.

جدير بالذكر أن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، أبديا رغبة قوية في التعاقد مع النجم المغربي، في بداية الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يتراجع اهتمامهما في الفترة الأخيرة.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 17820كريم بنزيما
  • 2104خاليدو كوليبالي
  • 3041روبرتو فيرمينو
  • 1783نجولو كانتي
  • 3777مارسيلو بروزوفيتش
  • 4410صفقة أخرى
32935 الأصوات

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