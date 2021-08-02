عرض تركي جديد لضم ديانج، والأهلي يرفض ويُحدد شروطه

دبابة الأهلي قد يرحل هذا الصيف

لفت المالي أليو ديانج أنظار الجميع منذ انضمامه للأهلي قادمًا من مولودية الجزائر صيف 2019، إذ ساهم بقوة في فوز الفريق بعدة ألقاب خلال الموسمين الأخيرين وأبرزهم لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والدوري المصري.

وارتبط لاعب الوسط بالرحيل عن الأهلي هذا الصيف، ويُعد نادي جلطة سراي التركي أبرز المهتمين به وأكثرهم جدية، وقد قدم بالفعل عرضًا رسميًا لضم اللاعب وعاد الآن بعرض جديد.

ما هو عرض جلطة سراي لضم أليو ديانج؟

الأهلي كان قد تلقى عرضًا من جلطة سراي للتعاقد مع صاحب الـ23 عامًا مقابل 4 ملايين دولار لكن تم رفضه فورًا، وقد كشف مصدر مقرب من اللاعب لموقع يلا كوورة المصري أن النادي التركي عاد بعرض جديد مُحسن.

الموقع المصري أوضح أن العرض الجديد بقيمة 5.5 مليون دولار، إذ نقل عن المصدر قوله "خلال الـ48 ساعة الماضية، هناك مفاوضات مكثفة من جانب جلطة سراي وإدارة الأهلي من أجل التعاقد مع ديانج".

تابع "الجانب التركي يرفض الاستسلام ويُريد الظفر بخدمات ديانج، وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر مع الأهلي. جلطة سراي عاد وقدم عرضاً للأهلي لضم ديانج مقابل 5.5 مليون دولار".

ما هي شروط الأهلي للتخلي عن ديانج لجلطة سراي أو غيره؟

يلا كوورة أوضح أن الأهلي رفض العرض التركي الجديد لرغبته في الحصول على مبلغ مالي أكبر مقابل التخلي عن ديانج، بجانب تحديده شرطًا آخر لإتمام الصفقة.

إذ أوضح المصدر "الأهلي رفض العرض التركي الجديد ويريد زيادة المقابل المادي مرة أخرى، ويُريد أيضًا وضع بند بشأن أحقيته في 20% من إعادة بيعه بعد الموسم الأول، و15% في أي موسم بعد ذلك".

وأتم "ديانج يترك الأمر بالكامل للنادي الأهلي، هو يثق تمامًا في مجلس الإدارة وما سيتم في النهاية بشأن مستقبله، ديانج وجد تقديرًا كبيرًا من الأهلي ويشعر أنه في بيته ويدين بالكثير للأهلي وجماهيره".

ماذا قدم ديانج مع الأهلي منذ انضم إليه؟

لعب ديانج مع الأهلي 82 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية بجانب كأس العالم للأندية، وقد سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

أدوار ديانج الدفاعية في وسط الملعب كانت ممتازة للغاية مع الفريق الأحمر، خاصة قدرته على استعادة الكرة وإفساد هجمات المنافسين ورقابة أهم مفاتيح لعبهم، هذا بجانب إجادته التمرير والاستلام تحت الضغط والتقدم أحيانًا لدعم الهجوم.

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