عرض الهلال وهل ندم؟ .. أحمد الدوخي يكشف أسرار انتقاله للاتحاد

نجم الكرة السعودية الأسبق يكشف تفاصيل مثيرة

shahid

يُعد انتقال أحمد الدوخي نجم الكرة السعودية المعتزل من الهلال إلى الاتحاد أحد أكبر المفاجآت التي حدثت في سوق الانتقالات على مدار تاريخ الدوري السعودي، وهو كذلك من أسباب العداء بين الناديين خاصة فترة وجود منصور البلوي في النادي الجداوي.

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مدافع المنتخب السعودي السابق تحدث عن تلك الخطوة، التي صدمت الجمهور الهلالي كثيرًا حين حدثت عام 2005، للصحفي ماجد التويجري ضمن برنامج "ركلة ترجيح" وقد كشف عن ندمه على القيام بها وعدم الاستمرار في الهلال.

وأضاف "رحلت عن الهلال لعدم التوصل لاتفاق مع الإدارة حول تجديد العقد، قدم لي الرئيس حقيبة بها 3 ملايين ريال سعودي بعد المران لأوقع على العقد الجديد ورفضت وهنا شعر الجميع في النادي بقرب رحيلي".

"لم أكن قد وقعت للاتحاد وقتها أو حتى توصلت لاتفاق، بل كان الأمر مجرد حديث ومفاوضات، وقعت للعميد بعدها بأسبوعين تقريبًا، وقد أغضب ذلك القرار والدتي وأحزنها لأنها تشجع الهلال بقوة، وقد طلبت مني التراجع في البداية قبل أن تتفهم وجهة نظري".

التويجري سأل الدوخي إن كان قد ندم على تلك الخطوة، فأجاب "نعم، ندمت وأتمنى الآن لو كنت بقيت في الهلال. لعبت في الاتحاد والنصر لكن حبي وانتمائي للهلال فقط، اللعب للناديين كان من باب الاحتراف فقط، أحترم الناديين وجمهورهما وقد بذلت قصارى جهدي معهما لكن الحب يبقى للزعيم".

وأتم الدوخي حديثه بالتأكيد على أن مستواه الأفضل كان في الهلال فيما الأقل مع النصر، كما أشار إلى أنه لم يُسئ للهلال أو جمهوره أبدًا رغم تعرضه لبعض الهتافات المسيئة.

Shahid