عرض الهلال لميسي عشرة أضعاف .. مرافق الحائلي وابن نافل في باريس يكشف الكواليس

ليس ليونيل ميسي فقط، إنما العيون السعودية رصدت أكثر من لاعب في باريس سان جيرمان

Shahid

كشف أحمد الجابري؛ مراسل قناة "SPC" الرياضية، كواليس رحلة فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، وأنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة، إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، بهدف التفاوض على ضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري.

كبار السعودية حاليًا يتنافسون على ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مدعومين بالنجاح في استقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدوريهم من قبل النصر.

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وأوضح الجابري أن رئيس الزعيم ونظيره الاتحادي تواجدوا في باريس في الوقت نفسه، مؤكدًا أنهما عقدا اجتماعات مع ناصر الخليفي؛ رئيس باريس سان جيرمان، إذ قدم الزعيم عرضًا لموسمين ونصف يتخطى عرض النادي الباريسي ماليًا بعشرة أضعاف، على حد قوله.

وأكد المراسل أن هناك أكثر من لاعب من النادي الفرنسي سينتقلون للدوري السعودي وأن المفاوضات ليست بشأن ميسي فقط، وإن كان ليو على رأس القائمة.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الفرنسي خلال يناير الجاري، ووفقًا للتقارير الأجنبية فإنه اتفق مع ناديه بالفعل على التمديد لموسم آخر، لكن لم توقع العقود رسميًا.

Shahid