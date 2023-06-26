ما هو قرار مهدي طارمي بعد عرض الهلال واهتمام النصر بضمه؟!

لفت مهدي طارمي، مهاجم نادي بورتو البرتغالي ومنتخب إيران الأول لكرة القدم، أنظار الأندية السعودية؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال قدّم عرضًا إلى طارمي؛ وفقًا لعددٍ من التقارير العالمية، بينما ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، إلى إمكانية دخول النصر في الصفقة، بدعم من عضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد.

وعلى الرغم من ذلك.. يرفض المهاجم الإيراني، الانتقال إلى السعودية، ويتمسك بالبقاء في الملاعب الأوروبية؛ حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري.

ساشا أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، دراسة مهدي طارمي، عرضًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، للتعاقد معه في الصيف الحالي، مع وجود اهتمام أيضًا من ليل الفرنسي وميلان الإيطالي؛ ولكن دون تحرك رسمي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن نادي بورتو من ناحيته، لا يُمانع في بيع العام المتبقي من عقد طارمي؛ إذا حصل على عرض مالي يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.

أما رضا نيكومانيش، وكيل أعمال المهاجم الإيراني، أكد في تصريحات لموقع "365scores"، على أن اللاعب يحترم الاهتمام السعودي بضمه؛ إلا أن حلمه هو الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

جدير بالذكر أن طارمي، قدّم موسمًا مبهرًا مع العملاق البرتغالي في 2022-2023؛ حيث سجل 31 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 51 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.