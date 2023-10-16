متحدثًا عن عرض السعودية .. أنطونيو كونتي: حالة واحدة فقط تدفعني لما فعله روبرتو مانشيني

كونتي يكشف عن موقفه من رحيل مانشيني عن إيطاليا وعمله في السعودية..

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن محاولات السعودية لضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كاشفًا عن رأيه في رحيل مواطنه روبرتو مانشيني عن المنتخب الوطني، كي يقود نظيره السعودي.

كونتي كان واحدًا من أهداف السعودية وأنديتها خلال الصيف الماضي، وقتما كان يبحث المنتخب السعودي، وأندية الهلال والأهلي والنصر عن مدربين عالميين، لكن في النهاية لا يزال مدربًا حرًا منذ رحيله عن توتنهام الإنجليزي في مارس الماضي.

لكن في المقابل، رحل مانشيو عن الأزوري لقيادة الأخضر في أغسطس الماضي، وإن كان قد أكد أكثر من مرة أن مغادرته لمنتخب بلاده لا علاقة لها نهائيًا بالعرض السعودي، مشددًا على أن المفاوضات العربية لم تبدأ إلا بعد إعلانه الرحيل.

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حول هذا، قال كونتي في تصريحاته لـ"Belve": "لا أريد الخوض في تجربة مانشيني ورحيله، السعودية قدمت عروضًا للجميع، حتى أنا تلقيت عرضًا ورفضته، لكن مانشيني حقق إنجازًا تاريخيًا مع إيطاليا محققًا كأس أوروبا 2021، وبعد ذلك فشل في التأهل لكأس العالم، مثل هذا الموقف يترك أثرًا سلبيًا في المدرب، ولو كان حدث هذا معي، سيكون موقف في غاية الصعوبة، وربما وقتها كنت سأغادر مثله".

وحول ابتعاده عن التدريب حاليًا، علق الإيطالي: "بالتأكيد لدي رغبة في العمل في روما ونابولي يومًا ما، كلاهما به شغف خاص، أتمنى أن أنال فرصة تدريب أي منهما في يوم، لكن بالتأكيد ليس الآن، لأنني أفضل العمل مع الفرق في بداية المواسم".

يذكر أن مانشيني فشل في قيادة إيطاليا للتأهل لكأس العالم قطر 2022 بعدما خسر مباراة الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية بهدف نظيف.

بينما قاد مانشيو السعودية حتى الآن في ثلاث مباريات ودية، خسر منها اثنتين وتعادل في واحدة.