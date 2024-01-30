عرض "الخيانة".. هل يفعلها كلوب ويغدر بعشاقه؟

مرحبًا به في نادينا لكن الأمر يعتمد عليه!

فتح مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، الباب أمام إمكانية تولي يورجن كلوب تدريب الفريق بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن صاحب الـ56 عاما، أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعدما قضى نحو 9 سنوات مع الفريق الإنجليزي.

وقال نوير، في حديث مع بعض المشجعين: "كلوب مدرب جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم، وأعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحًا محتملًا لتدريب بايرن في مرحلة ما".

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وأضاف: "الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب بايرن أو القيام بشيء آخر، ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن، يمكنني أيضًا تخيله كمدير فني للمنتخب يوما ما، هذا يعتمد عليه بشكل أساسي".

ويقود المدرب توماس توخيل بايرن ميونخ بعقد يمتد حتى 2025، لكن الفريق يتواجد حاليا في المركز الثاني بالدوري، وخرج مبكرًا من كأس ألمانيا.

وكان كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند طوال 7 سنوات، في حقبة هي الأفضل في تاريخ النادي الألماني، والتي نافس فيها الفريق البافاري على كل البطولات، فهل يقبل عرض البايرن ويغدر بعشاقه؟