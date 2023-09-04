عرض اتحادي مفاجئ لـ"خطف" مدافع ريال مدريد .. وحقيقة استعارة سالم الدوسري من الهلال

مفاجآت في ميركاتو نادي الاتحاد

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مُنذ تعاقد نادي الهلال، مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، وأخبار تتردد من فترة لأخرى؛ بشأن رحيل النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، عن الفريق الأول لكرة القدم.

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اسم الدوسري "32 سنة"، ارتبط بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حال الرحيل عن الزعيم الهلالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعن ذلك.. يقول مصدر هلالي لـ"صحيفة الرياض"، مساء اليوم الإثنين: "كل الأخبار التي تتحدث عن إعارة سالم إلى العميد الاتحادي، غير صحيحة".

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وطمأن المصدر، جماهير نادي الهلال، بأن الإدارة لا تفكر في الاستغناء عن نجم كبير مثل سالم الدوسري، مؤكدًا على أن موضوع رحيل اللاعب، لم يطرح أبدًا من الأساس.

وعلى جانب آخر.. رصدت الإدارة الاتحادية، أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، في محاولة لضمه إلى صفوف الفريق الأول الكرة القدم، في الأيام الثلاثة الأخيرة من الميركاتو.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "ديفينسا سنترال"، أن الاتحاد قدّم عرضًا رسميًا للتعاقد مع المدافع النمساوي دافيد ألابا، من ريال مدريد؛ وذلك بعد فشل صفقة النجم الإسباني سيرخيو راموس.

وكشفت الصحيفة، عن تقديم الاتحاد، عرضًا إلى العملاق الإسباني، بقيمة 40 مليون يورو؛ لشراء المدة المتبقية من عقد ألابا، بينما عرضت على اللاعب نفسه، راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون يورو.

وتبدو مهمة العميد الاتحادي، لإقناع ريال مدريد، بالتخلي عن النجم النمساوي، أشبه بالمستحيلة؛ خاصة مع إغلاق باب الميركاتو في إسبانيا، بالإضافة إلى إصابة مدافع الفريق، البرازيلي إيدير ميليتاو.

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