عرضوا أنفسهم على برشلونة .. على أندية دوري روشن الحذر من النادي الكتالوني في الانتقالات!

النادي الكتالوني يريد استغلال أي فرصة متاحة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من قبل نادي برشلونة في استغلال أي مشكلة أو أزمة لأي لاعب أجنبي جديد في دوري روشن السعودي للحصول على خدماته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يرى أن سوق الانتقالات السعودي القادم قد يمثل عدة فرص بالنسبة لهم.

وأوضحت أنه هناك عدة نجوم في دوري روشن غير سعداء بوجودهم هناك، ولا تسعد أنديتهم بما قدموه حتى الآن من مستويات مما يعني أن خروجهم أمر وارد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت الصحيفة أنه هناك بعض النجوم الذين عرضوا أنفسهم بالفعل على الفريق الكتالوني على أن ينضموا له في المستقبل، وهو ما قد يحدث في صيغة إعارة بسبب الرواتب الضخمة لهم والتي لا يستطيع النادي الكتالوني تحملها.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حاول ضم عدة لاعبين انتقلوا في نهاية المطاف إلى دوري روشن، وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا لاعب الهلال.