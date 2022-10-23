النجم الجزائري حافظ على أعصابه وتوجه للحكم الرابع.

كشفت عدسات المصورين في مواجهة كليرمون ضد عن توجه النجم الجزائري إسلام سليماني إلى حكم اللقاء الرابع ليشكو أحد نجوم الفريق صاحب الأرض.

وأكد سليماني للحكم أن اللاعب يوهان جاستيان نجل المدير الفني لفريق كليرمون ولاعبه قد توجه له بإهانات عنصرية خلال سير اللقاء وقال له: "عربي قذر".

وخرج باسكال جاستيان المدير الفني لكليرمون ووالد يوهان لينفي التهمة عن نجله بشكل ضمني قائلًا لـ "أمازون برايم": "هذا النوع من الأحاديث لا ينتمي لنا، أشعر بالصاعقة، لن يكون هناك أي شيء مثل ذلك داخل جدران كليرمون".

وأضاف زميل سليماني في الفريق فرانك هونورات: "بشكل شخصي لم أسمع أي شيء، كان تركيزي على المباراة، كان هناك بعض الكلمات المتبادلة لكنني لم أسمع أي شيء".

في المقابل نفى اللاعب نفسه الاتهامات التي تم توجيهها له من قبل سليماني بل وكاد يبكي على الهواء وقال: "لم أقل تلك الكلمات، سأبدو شخصًا سيئًا عبر مواقع التواصل المختلفة رغم ذلك".

ورد عليه سليماني نفسه عبر "بلو فرانس": "أنا لا أعاني من الجنون، ولن أتهم أي شخص بشكل ظالم".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز بريست بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليبعد نفسه بعض الشيء عن منطقة الهبوط بالحصول على النقطة التاسعة.