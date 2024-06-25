عذرًا فينيسيوس حمايتك تنتهي في كوبا أمريكا.. هنا ليس ريال مدريد!

النجم البرازيلي خاض مواجهة محبطة للغاية ضد كوستاريكا!

شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا أمام نظيره الكوستاريكي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشاركة فينيسيوس كانت الأسوأ له منذ شهور على مستوى المنتخب والنادي، بعدما ظهر باهتًا غير مؤثرًا وفشل في ترك أي بصمة على المباراة.

المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف كانت عقيمة ومملة في الكثير من أوقاتها، لكن الجماهير كانت تعول على فنيسيوس من أجل تحريك الأمور، وهو ما لم يحدث.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم فينيسيوس ضد كوستاريكا؟

الإجابة الأسهل هي صفر كبير، فينيسيوس قدم صفرًا كبيرًا في مواجهة كوستاريكا، وكأنه لم يكن موجود من الأساس.

حتى أن تعجب نيمار من تبديل فنيسيوس ليس في محله ولا يجب أن يصدر من لاعب بقدر النجم الكبير للهلال، فكان يجب أن يعلم أن نجم ريال مدريد ليس في يومه وأن استمراره في الملعب لما بعد مرور ساعة كاملة فيه بعض المجاملة حتى له.

فينيسيوس لم يسجل، ولم يصنع، ولم ينجح حتى في تحقيق مراوغة واحدة صحيحة من أصل ست محاولات.

فينيسيوس قدم أربع كرات عرضية منهم واحدة صحيحة فقط، ولم يتفوق سوى في ثلاث التحامات من أصل تسعة.

نجم ريال مدريد لمس الكرة 45 مرة وفقدها 18 ودفاعيًا كانت مساهمته شبه معدومة، وبشكل عام كان صاحب أسوأ تقييم في نجوم البرازيل، وبين كافة المشاركين في المباراة كان رابع أسوأ لاعب.

أرقام كارثية

ما قدمه فينيسيوس داخل المباراة لم يكن السر في أرقام كارثية أخرى لاحقته عقب نهايتها، فتلك هي المباراة التاسعة على التوالي له دون تسجيل أهداف.

أكثر من عام مر على تسجيل فينيسيوس لآخر أهدافه مع المنتخب البرازيلي، حيث جاء ذلك ضد غينيا في مباراة ودية.

أما آخر أهدافه الرسمية فقد كان ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022 ومنذ ذلك الحين اختفى تمامًا.

رقم آخر كارثي لفينيسيوس هو تسجيله لثلاثة أهداف فقط في مسيرته كاملة مع المنتخب البرازيلي والتي بدأت في سبتمبر 2019 وخاض فيها 31 مباراة.

هنا ليس كريال مدريد

في كرة داخل منطقة الجزاء سقط فينيسيوس وتخيل بشكل فوري أن الحكم سيحتسب ركلة جزاء، في لقطة فيها الكثير من الاستحقاقية من قبل نجم ريال مدريد الذي أغفل أنه لا يرتدي قميص الملكي.

تلك اللقطات في أوروبا قد يتم احتسابها، لكن أمريكا الجنوبية أمرها مختلف، فهناك اللعب البدني سمة وتلك الالتحامات معتادة.

كان على أحدهم أن ينبه فينيسيوس لضرورة اللعب بشكل أقوى وتوقع تدخلات أكثر شدة من تلك التي يعرض لها في ريال مدريد دون أن يتوقع الحصول على خطأ في كل كرة.