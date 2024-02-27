عذاب أم راحة للاعبين؟ .. قرار حاسم من الاتحاد قبل الـ"2 كلاسيكو" أمام الهلال

الاتحاد يتخذ هذا القرار الحاسم قبل الكلاسيكو..

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فاجأت إدارة نادي الاتحاد، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراتي الكلاسيكو أمام الهلال، في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال "مرتين" خلال 5 أيام تقريبًا، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث يتواجها يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري، قبل أن يلتقيا مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي البطولة الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، قررت الإدارة الاتحادية، عدم إقامة معسكر في الرياض، في الفترة بين مباراتي الهلال دوريًا وآسيويًا.

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الصحيفة كشفت عن أن بعثة الاتحاد، ستصل إلى العاصمة يوم الخميس، على أن تغادر بعد مباراة الزعيم الهلالي في الدوري مباشرة، مساء الجمعة؛ ليخوض نجوم الفريق الأول، تدريباتهم في مقر النادي، يومي السبت والأحد.

وأشارت إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ستسافر إلى الرياض مجددًا، يوم الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار؛ يأتي لرغبة الإدارة الاتحادية، في تواجد نجوم الفريق الأول لكرة القدم مع أسرهم، كنوع من توفير الراحة لهم؛ على الرغم من أن البعض يراه كـ"عذاب للاعبين"، بسبب كثرة السفر في وقتٍ قليل.

وعلى جانب آخر.. يجهز الجهاز الطبي لنادي الاتحاد، الرباعي "المصاب"؛ البرتغالي جواو فيليبي جوتا والإيطالي لويز فيليبي وفواز الصقور وحسن كادش، لمواجهة الهلال القادمة.

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