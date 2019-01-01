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كأس آسيا

عدي الدباغ: استعدينا بقوة لمواجهة الأردن المصيرية

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مهاجم المنتخب الفلسطيني يؤكد على الجاهزية لمواجهة الأردن

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عدي الدباغ، مهاجم منتخب فلسطين، على أن منتخب بلاده مستعد لمواجهة الأردن، في المباراة التي ستجمع بينهما بكأس آسيا.

المنتخب الفلسطيني سيواجه نظيره الأردني، مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.

الدباغ قال خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "مواجهة الأردن مصيرية بالنسبة لنا، ولذلك استعدينا لها بقوة، ونسعى لتقديم مستوى مميز".

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مهاجم فلسطين تابع: لا بديل عن تخقيق الفوز، وذلك من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا".

عدي الدباغ: "مشاركتنا الثانية في كأس آسيا شرف لنا، ونشكر الشعب الفلسطيني على دعمنا والمساندة في تلك البطولة، ونتمنى أن نحقق نتيجة تسعد الجماهير".

المنتخب الفلسطيني يأمل في تحقيق الفوز على الأردن، من أجل المنافسة على التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث بالمجموعات.

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