"أنا عديم الفائدة".. فيرجيل فان دايك يرد بقوة على انتقادات أسطورتي هولندا له

ماركو فان باستن ورود خوليت ينتقدان وفيرجيل فان دايك يرد بقسوة

رد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، على الانتقادات القاسية التي وجهها له أسطورتي هولندا، ماركو فان باستن ورود خوليت.

وانتقد فان باستن ورود خوليت، فيرجيل، عقب هزيمة هولندا من فرنسا 0-4 الجمعة الماضية، ففان باستن وصف فان دايك بخالق الفوضى في صفوف منتخب بلاده أما خوليت فاتهمه بالعجرفة.

ورد فيرجيل على ما قالاه لاعبي هولندا المعتزلين وقال لزيجو سبورت: "أنا عديم الفائدة".

وواصل مدافع ليفربول رده الهجومي "الكل مسموح له بإبداء رأيه الآن. لكن المعيار غير واقعي. كيف يكون ذلك ممكنًا؟ لم تكن مثاليًا أبدًا أو ثابت هي الكلمة الصحيحة. كان لنا نجاحات كثيرة مع الفريق. لاعبون مثل فان باستن وخوليت يعرفان جيدًا أفضل من أي شخص لحظات الصعود والهبوط".

وتابع "من الطبيعي جدًا عدم الاستمرار باللعب بنفس الوتيرة. لديك مرحلة كنادٍ أو لاعب حيثما تبحث عن مستواك. يجب ألا ينسى الناس ذلك؛ من الطبيعي ارتكاب أخطاء هذا جزء من كرة القدم والطبيعة البشرية. بالنظرلمن المسموح له بقول ماذا ومن يملك تلك المنصات فوقتها تصبح الأشياء أكبر".