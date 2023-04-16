عدو مودريتش حكماً لقمة ريال مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال!

ماذا قدم ريال مدريد تحت تحكيم أورساتو؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الدولي دانييلي أورساتو، لمباراة نصف النهائي بين تشيلسي وريال مدريد في إياب بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحكم أورساتو، سبع مباريات لريال مدريد حقق فيهم الملكي الفوز ثلاث مرات وتعرض لأربع هزائم وكان له ذكرى سيئة مع لوكا مودريتش.

وهاجم الكرواتي أورساتو بشدة بعد هزيمة كرواتيا أمام الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر 2022، قائلًا: "أنا لا أتحدث أبدًا عن الحكام لكن اليوم من المستحيل عدم التحدث إنه أحد أسوأ الحكام ليس فقط بسبب مباراة اليوم لقد أطلق صفيرًا في وجهي عدة مرات إنه كارثة".

واعترض مودريتش، على حكم المباراة بسبب الهجمة التي انتهت بالهدف الأرجنتيني الأول قائلًا: "إنها لحظة مهمة في المباراة إنه لا يمنحنا ركلة ركنية ويطلب ركلة جزاء وهو ما لم يكن لي لأنه يسدد ويصطدم بحارسنا لا أستطيع أن أصدق أنه قرر هذه العقوبة".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-0، وأمامهم فرصة كبيرة للتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.