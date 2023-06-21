"عدو رونالدو" يقوم بتهنئته بإنجازه الدولي مع البرتغال!

تهنئة مُفاجأَة لرونالدو

تلقى كريستيانو رونالدو نجم النصر رسالة تهنئة غير متوقعة من هاري ماجواير زميله السابق في مانشستر يونايتد بعد تسجيله في مباراته الدولية الـ200 مع منتخب البرتغال.

رونالدو سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 ضد آيسلندا في تصفيات يورو 2024 وهو هدفه الدولي رقم 123 مع بلاده وللاحتفال بمباراته الـ200 مع المنتخب، قام رونالدو بنشر فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يضم أفضل لحظاته على المستوى الدولي.

وكتب في تعليقه على الفيديو: "200 مباراة بنفس الالتزام والتفاني والمسؤولية، تمامًا مثل المرة الأولى التي لعبت فيها بهذا القميص أنا هنا، مستمر في التسجيل، متابعًا حلمي ومعطيًا كل ما لدي للفريق ولبلادنا، أحب البرتغال".

وعلق مارسيلو، زميله السابق في ريال مدريد حيث تربطهما علاقة وثيقة ولكن كان من المفاجئ أن يعلق ماجواير ويهنئ رونالدو على الرغم من وجود تقارير سابقة عن تورط المدافع في صراع على فرض النفوذ داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد من أجل شارة قيادة الفريق أثناء فترة البرتغالي الثانية في أولد ترافورد.

لكن يبدو أن الخلاف المزعوم قد أصبح شيئًا من الماضي، حيث رد ماجواير على منشور رونالدو معلقًا: "إنجاز رائع".