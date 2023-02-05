عدو الهلال والأهلي يتمنى حصولهما على "درس" من فلامنجو وريال مدريد

الهلال يُواجه فلامنجو والأهلي يلعب ضد ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية

نجح الهلال السعودي والأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا في المغرب بعد تخطيهما الوداد المغربي وسياتل الأمريكي على الترتيب.

الهلال سيواجه فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية مساء الثلاثاء القادم فيما سيلتقي الأهلي مع ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم.

وفيما يحظى الفريقان بدعم كبير من المشجعين والإعلاميين العرب، فاجأ الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية الجميع بتمنيه صراحة خسارة الفريقين وأن يحصلا على درس كروي من بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وقد وصف عطية عملاقي آسيا وإفريقيا بالفرق الترشيحية نظرًا لأنهما لم يُشاركا في البطولة بصفتهما أبطال القارتين، وأضاف "حظ سيئ لجمهور الوداد، ودومًا ما أقول .. أي فريق يلعب ضد الهلال يجب أن يتوقع ركلة جزاء ضده أو طرد أحد لاعبيه، حذرت سابقًا من ذلك وقلت أن ترشيح الفريق لم يكن من فراغ والدليل ما حدث في مواجهة الوداد".

أضاف "كلنا ثقة في فلامنجو أن يُعوض تلك الخسارة وأن يستطيع الفوز على الفريق الترشيحي، وكذلك ريال مدريد يفوز على الترشيحي الآخر. إن شاء الله ريال مدريد وفلامنجو يُعطيان الأهلي والهلال درسًا في كرة القدم، لكني أنصحهما بالتدرب منذ الآن على اللعب بـ10 لاعبين".

يُشار إلى أن عطية اعتاد التقليل والسخرية من الهلال والأهلي ويصفهم جمهور الفريقين بأن عدو للناديين خاصة أنه أحد مشجعي الزمالك والنصر.