"عدنا لفترة التسيب!" .. استياء من تصرف لاعبي الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال

"مباراة مصيرية ويتصرفون هكذا؟!"..

هناك من يراقب ويدقق في تصرفات لاعبي الاتحاد خلال هذه الأيام والساعات، فكيف يتصرفون قبل مواجهة الهلال وهو مهزومون أمامه ست مرات خلال الموسم الجاري فقط؟

العميد من المقرر أن يلتقي بالزعيم غدًا الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل هذه المباراة، قرر لاعبو الفريق الجداوي إقامة مأدبة عشاء لجميع أفراد الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية مران أمس الأحد، في النادي، بهدف توحيد الصف، لكنه كان تصرف أثار الاستياء نظرًا لكم الدهون في العشاء ودسامة الطعام من لحوم وكبسة..

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الجمهور نفس عن غضبه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مستغربًا من سماح أخصائي التغذية في النادي لهم بتناول هذه النوعية من الطعام قبل مباراة مهمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "أخصائي التغذية جالس يبكي في زاوية، مدرب لياقة دخل في حالة اكتئاب بعد التمرين يوم شاف المنظر، المدير التنفيذي غادر بصمت، النادي على وين رايح مدري"، قبل أن يضيف آخر: "رجعنا للتسيب"، وعلق ثالث: "كني أذكر هالمنظر، كان وقتها متصدرين الدوري بـ16 نقطة والهلال حقق الدوري".

يذكر أن الاتحاد خسر ست مرات في الموسم الجاري أمام الهلال، بدأها بربع نهائي البطولة العربية (3-1)، ثم في الدوري ذهابًا وإيابًا (4-3) و(3-1)، ففي نصف نهائي دوري أبطال آسيا (4-0) في مجموع المباراتين، وأخيرًا نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي (4-1).