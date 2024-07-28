"لا تصدقوهم" .. جستنيه يوجه رسالة مثيرة للجدل والجمهور حائر بين الهلال والنصر!

رسالة تحمل اتهامات بالكذب..

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، رسالة مثيرة للجدل، ردًا على الحملات المُطالبة للجنة الاستقطاب بدعم أندية دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، خاصة بعد ظهور العديد من المطالبات الجماهيرية المُنتمية لأندية الصندوق، خلال الفترة الماضية.

وتلقى الهلال والنصر، إخطارًا من لجنة الاستقطابات، بعدم دعم أي صفقة للناديين في الميركاتو الصيفي؛ بداعي استنفاد الميزانية المخصصة لهما، بدعم صفقات الموسم الرياضي الماضي.

ونشر جستنيه، رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "لا تصدقوهم، لا تصدقوا أي تغريدة مناشدة للجنة الاستقطاب. لا تصدقوا أي عبارة من عبارات الاستعطاف غاياتها معروف ومألوف. لا تصدقوا أي كلام منمق مرتب مواعيده ومنظم توقيته، تذكرون بالموسم الماضي، نفس الموال يتكرر، متعودة مع بداية كل موسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "لا تصدقوا رئيسهم قدم استقالة، أهدافهم من كل هذه الضجة عبر منصة إكس وغيرها من منصات إظهار أن ناديهم غلبان ولم يجد المساعدة والدعم، بينما الحقيقة غير ذلك، فهم يعلمون وإن اختلفت آلية الدعم، أن ناديهم هو من يحظى بالدعم الأول في كل شيء داخل وخارج الملعب".

وانتشرت تقارير خلال الفترة السابقة، حول اتجاه إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، نحو تقديم استقالته من رئاسة النادي، بداعي عدم دعم الميزانية، فيما طالبت الجماهير لجنة الاستقطاب بالسماح بدعم النصر في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.

وكانت جماهير الهلال قد طالبت بدعم لجنة الاستقطاب، بداعي استعداد الأزرق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

الجدير بالذكر أن النصر تعاقد مع صفقة واحدة خلال موسم الميركاتو الصيفي، بضم الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي من أتلتيكو باراناينسي، فيما لم يبرم الهلال أي تعاقدات، في ظل قرار اتحاد الكرة بالتعاقد مع 10 محترفين أجانب في الموسم الجديد، شرط قيد اثنين من مواليد 2003 فما بعد.