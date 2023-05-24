تغريدة تثير الجدل عن ديربي النصر والشباب

على غرار ما يحدث طوال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، من تلميحات بـ"التلاعب" و"التفويت"، أثير جدل كبير بعد ديربي النصر والشباب.

النصر حوّل تأخره بهدفين مقابل لا شيء، إلى الفوز على الشباب (3-2)، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري؛ ليرفع رصيده إلى النقطة 63، بفارق 3 نقاط فقط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

وكتب الإعلامي الرياضي محمد العميري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في كرة القدم، وبالذات في المباريات المصيرية، يقوم بعض اللاعبين بتصرفات غريبة، تثير التساؤلات".

وأشار العميري، إلى ظهور متعب الحربي، ظهير أيسر نادي الشباب، بمستوى غريب في لقطة الهدف الثاني للنصر؛ قائلًا: "لم يوفق في التغطية والمساندة، وحتى محاولة قطع الكرة".

وأضاف الإعلامي الرياضي في تغريدته المثيرة للجدل: "زاد الأمر سوءًا، بوضعية كامل خط دفاع نادي الشباب، حتى تسجيل الهدف النصراوي!!"؛ الأمر الذي اعتبره البعض تلميحات بالتلاعب.

لكن، البعض الآخر أكد على استحالت تفويت نجوم نادي الشباب للنصر؛ خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين قلعة العالمية، وإدارة الليث برئاسة خالد البلطان.