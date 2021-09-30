"عدم انضباط ميسي سيُكلف باريس سان جيرمان"

مشاركة ميسي الدفاعية تؤثر بشكل واضح على خطط باريس سان جيرمان.

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل الرواية في انتصار باريس سان جيرمان الفرنسي الرائع على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ميسي سجل هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان، ويبدو أن الأرجنتيني انتظر الوقت المناسب تمامًا ليفتتح سجله التهديفي في ملعب "حديقة الأمراء".

لكن في حقيقة الأمر، فإن كل ما يلمع ليس ذهبًا، حيث ظهر ميسي بأداء متواضع طوال المباراة تقريبًا، ولم يظهر سوى في كرة الهدف.

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال عن الأرجنتيني بعد نهاية المباراة: "من المستحيل إيقاف ميسي لمدة 90 دقيقة".

ما هي مساهمة ميسي الدفاعية مع باريس سان جيرمان؟

المحلل مايك كوكس في صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، تحدث عن مساهمة لاعبي هجوم باريس سان جيرمان في العمل الدفاعي، وحلل أداء ميسي بشكل مفصل، مؤكدًا أن عدم انضباط الأرجنتيني سيكلف فريقه الكثير.

وكتب كوكس عن مساهمة مهاجمي باريس في مساندة الدفاع خلال المباراة: "سيكون من الظلم الحديث عن أن المهاجمين الثلاثة لم يكلفوا أنفسهم عناء الدفاع على الإطلاق".

وأضاف: "لقد عاد مبابي للمساعدة في العديد من اللقطات، وأحيانًا قام نيمار بدوره على اليسار، لكن ميسي، حسنًا لقد وقع تحت الضغط بسهولة".

وتابع في شرح مفصل لعدم مساهمة ميسي دفاعيًا: "لقد استمتع كانسيلو بوقت مع الكرة طوال المباراة لأن ميسي كان غائبًا تمامًا في غياب الكرة عنه، البرتغالي لم يكلف نفسه عناء النظر إلى الخلف، لأنه كان يعرف أن الأرجنتيني لن يزعج نفسه للمساهمة في الدفاع".

ما هو الهدف من المباريات؟

رغم حصول باريس سان جيرمان على النقاط الثلاث من أمام منافسه المباشرة على صدارة المجموعة، إلا أن الصحيفة الإنجليزية انتقدت الحالة التي ظهر عليها فريق العاصمة الفرنسية.

وأضاف كوكس: "في بعض الأحيان يجدر بك أن تسأل نفسك ما هو الهدف من مثل هذه المباريات، هل يتعلق الأمر فقط بالحصول على النقاط الثلاث من أجل التأهل إلى الدور الثاني بأسرع ما يمكن، أم هل هناك ما هو أوسع من ذلك؟".

وأكمل: "هل يجب اتباع نهج تكتيكي صارم فقط عندما تكون المباريات مهمة حقًا؟ باريس سان جيرمان يحتاج إلى هذا بالنظر إلى المستوى المنخفض للمنافسين في الدوري الفرنسي، هذا أصبح واضحًا الموسم الماضي خاصة ضد بايرن ميونخ، لكنهم كانوا محظوظين أمام مانشستر سيتي بتسديدة ميسي".

سبب هدف ميسي ضد مانشستر سيتي

ويبدو أن عدم قيام ميسي بدوره الدفاعي بشكل كامل كان السبب الرئيسي في هدفه ضد مانشستر سيتي.

ويقول كوكس: "الهدف كان لأن ميسي لم يكن يدافع، لكن هذا هو سبب وجوده من الأساس في باريس، دعونا لا ننس أنه لم يكن هناك سوى لشهر واحدة، ميسي الآن لاعب لحظات ولن يكون له تأثير دائم".

وقال في ختام مقاله: "إتقان اللعبة ليس مثل الفوز بها، عدم وجود مهاجم صريح لا يزال نقطة ضعف لمانشستر سيتي، الأفراد مقابل الاتحاد، يوفر الخيار الأول لحظات للفوز بالمباريات، لكن التماسك غالبًا ما يوفر الاتساق المطلوب للفوز بالألقاب".

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