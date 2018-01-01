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عدلي القيعي يكشف حقيقة التفاوض مع العين لضم حسين الشحات

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يُقدم الشحات أداءً راقيًا مع نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

علق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي على الأنباء التي أكدت دخوله في مفاوضات مع إدارة العين الإماراتي من أجل التعاقد مع الدولي المصري حسين الشحات.

ويُقدم الشحات أداءً راقيًا مع نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفا في مرمى الترجي بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الإماراتي 3-0.

القيعي قال في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "العين يتألق وتأهل لنهائي مونديال الأندية، لذا لم يكن من اللائق التشاور مع مسؤوليه خلال الفترة الماضية".

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وأضاف المسؤول الأهلاوي في تصريحاته : "لا توجد مفاوضات مع العين حالياً، ورغبتنا معروفة، ولا داع للخوض في تفاصيل أكثر من ذلك".

وتأتي تصريحات القيعي للتوافق مع تصريحات حسين الشحات الذي قال منذ أيام : لا أعرف شيئًا عن تواجد عدلي القيعي بالإمارات أو إمكانية العودة للأهلي، أنا مستمر مع العين وأركز مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية.

يُذكر أن نادي العين الإماراتي تنتظره مواجهة قوية أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية السبت المقبل.

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