كم مرة حصل ليفربول على الدوري الإنجليزي؟

توج زملاء محمد صلاح بالدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بعد غياب استمر حوالي 30 عامًا على آخر ألقاب الفريق، فكم مرة فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي؟

أحمد رضوان | تويتر

توج ليفربول أخيرًا بالدوري الإنجليزي بعد غياب عن منصة التتويج لمدة استمرت حوالي 30 عامًا، فقد كانت المرة الأخيرة التي توج فيها الريدز باللقب موسم 1989-1990.

هذا الموسم استثنائي ولن ينساه عشاق الفريق ولا محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ليس فقط بسبب التتويج الذي تأخر كثيرًا، بل أيضًا لأنه موسم الكورونا التي كادت أن تودي بالحلم الأحمر في رفع الكأس الغالية.

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الفضل كل الفضل يعود ليورجن كلوب الذي استلم فريقًا مهلهلاً منذ عدة سنوات نجح في وضعه في المنافسة، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكاد أن يفوز بالدوري الإنجليزي لولا قوة وبراعة وخبرة مانشستر سيتي في البريميرليج، لكن زملاء محمد صلاح حصلوا على رقم مميز هو أنهم اصبحوا أكبر وصيف يجمع نقاط برصيد 97 نقطة، وكان الفارق بينهم وبين السيتي البطل هو نقطة واحدة.

انتقم ليفربول من السيتيزنس هذا الموسم ولم يكتفوا بالفوز بالبريميرليج وحسب، بل نجحوا في حسمه قبل انتهاء الموسم بـ7 جولاتٍ كاملة ليكسر بذلك رقم مانشستر يونايتد الذي فاز بالدوري قبل انتهائه بخمس أسابيع من قبل.

فكم مرة فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي ؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

متى كان آخر لقب لليفربول في الدوري الإنجليزي؟

كم عدد بطولات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

يعد ليفربول واحدًا من أكثر الفرق التي حققت لقب الدوري الإنجليزي في التاريخ، لكن علينا الفصل بين حقبة الاحتراف وحقبة الهواة التي كانت قبل قبل 1992.

كم مرة فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي "قبل الاحتراف"؟

كان هذا مسمى الدوري الإنجليزي قبل دخول الاحتراف، وكانت بداية الدوري في عام 1893 واستمر حتى عام 1992.

ليفربول هو البطل التاريخي للدوري بلاد الإنجليز قبل حقبة الاحتراف، حيث فاز به 18 مرة الأولى كانت في موسم 1900-91، أما الأخيرة فكانت موسم 1989-1990.

آرسنال هو ثاني أكثر الأندية فوزًا بالدوري الإنجليزي بمسماه القديم، حيث فاز به 10 مراتٍ كان آخرها 1990-1991، أما آخر نسخة من دوري الهواة في إنجلترا التي كانت في موسم 1991-1992 فاز بها نادي ليدز يونايتد.

كم مرة فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز؟

قد يصدم البعض بمعرفته أن موسم 2019-2020 هي المرة الأولى التي يفوز فيها ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، فلم يسبق له رفع الكأس منذ دخول انجلترا حقبة الاحتراف.

خسر الريدز خلال هذه السنوات لقب البطل التاريخي للمسابقة لصالح مانشستر يونايتد، والذي أحدث ثورةً في بداية التسعينات بقيادة السير أليكس فيرجسون ونجحوا في زيادة رصيدهم من عدد ألقاب البريميرليج إلى 20 لقبًا.

لكن بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، أصبح يمتلك 19 لقبًا بجميع المسميات، وهو ما سيمثل دافع له الموسم القادم للفوز بالبريميرليج لمعادة رقم غريمه التقليدي اليونايتد.

عدد بطولات ليفربول في الدوري الإنجليزي: