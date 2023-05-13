عجوز بقلب شاب وآخر تتخبط أقدامه في المواعيد الكبرى .. لا تقارنوا بين جوميس وإيجالو!

من الأفضل بين جوميس وإيجالو؟

shahid

تابعنا منذ أيام تحديد بعد خسارة الهلال لدوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، الأخبار المتداولة عن قرار النيجيري أوديون إيجالو بعدم رغبته في تجديد تعاقده مع الزعيم، وقتها تذكرنا المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس!

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المهاجم الفرنسي الذي قضى مع نادي الهلال 3 سنوات ونصف، جعلته من أفضل الأجانب الذين ارتدوا قميص الزعيم عبر التاريخ، بعد الإنجازات والبطولات التي حققها.

إيجالو قرر الرحيل لأنه يبحث عن فريق في دوري يحتاج إلى لياقة بدنية أقل، لأن دوري روشن السعودي يحتاج إلى حمل بدني كبير جدًا خلال الوقت الحالي!

الغريب أن جوميس رحل عن نادي الهلال وهو يبلغ من العمر 36 عامًا، ولكن ما كان يقدمه في الملعب، قد لا يستطيع لاعب في ريعان شبابه أن يقدمه.

وما فعله إيجالو يجعلنا نقارن بينه وبين جوميس ونتساءل؛ من الأفضل بينهما؟

بافيتمبي جوميس

خاص جوميس مع الهلال 148 مباراة في مختلف البطولات، سجل فيها 111 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، وكان المهاجم الأساسي الذي لا غنى عنه في تشكيل الزعيم الأساسي.

وحقق بافيتمبي مع نادي الهلال 6 بطولات خلال السنوات التي قضاها مع الزعيم، بتحقيقه الدوري مرتين وكأس الملك مرة وكأس السوبر السعودي مرة، بجانب دوري أبطال آسيا مرتين.

هذا بجانب تعلقه الكبير بجماهير الهلال بشكل كبير، وحبه للثقافة السعودية وعشقه للقهوة السعودية وغيرها من الأمور التي جعلت جمهور الزعيم يعشقه.

أوديون إيجالو

المهاجم النيجيري صاحب الـ33 عامًا لعب مع الهلال حتى الآن في 55 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 42 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وتمكن إيجالو من تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين مرة واحدة، وكأس الملك مرة واحدة، وشارك مع الهلال في الحصول على المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

وأكثر ما يعيب أوديون هو غيابه في المباريات الكبرى، حيث يظهر بشكل قوي جدًا في جميع المباريات باستثناء المباريات المهمة، آخرها مباراتي أوراوا ريد، بعدما فشل في تسجيل أي هدف.

من الأفضل بين جوميس وإيجالو؟

المنافسة شبه محسومة، بين لاعب جاء للهلال وهو يبلغ من العمر 33 عامًا، وتمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات والبطولات، وآخر لم يكن على مستوى طموحات الجماهير، دون النظر إلى أنه ينافس على لقب هداف دوري روشن هذا الموسم.

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وأتذكر جيدًا تصريح جوميس، بأنه كان سيشعر بالحزن لو رحل عن الهلال دون تنفيذ وعده بتحقيق دوري أبطال آسيا، ولا زالت حتى الآن جماهير الزعيم مرتبطة به.

Shahid