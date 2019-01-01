عجمان يُنظم مسابقة في ركلات الترجيح لجماهيره

النادي يُحاول جذب الجماهير لمبارياته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن عجمان عن تنظيم مسابقة في ركلات الجزاء الترجيحية لجماهيره خلال شوطي مباراته ضد دبا الفجيرة ضمن الأسبوع الـ16 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر إقامة المسابقة على استاد راشد بن سعيد بين الجماهير التي تُلبي شروط النادي البرتقالي.

وسيتم اختيار فائزين للتحدي من خلال المتابعين الأكثر تفاعلاً مع منشورات النادي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تويتر وإنستجرام.

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واختتم النادي الإماراتي تغريدته بنصيحة لجماهيره التي ستحضر مباراة الفجيرة، إذ كتب "لا تنسَ أن تبدأ التمرين على التسديد من الآن".

يذكر أن عجمان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين الإماراتي برصيد 20 نقطة، وسيلتقي يوم السبت القادم مع الفجيرة صاحب المركز الأخير بـ4 نقاط.