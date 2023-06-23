عجزوا عن النوم .. بيل يكشف عن مفاجأة مدوية سبقت نهائي الأبطال ضد ليفربول!

عقلية ريال مدريد تختلف عن الجميع

كشف جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، عن بعض الكواليس غير المعروفة من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في عام 2018.

ليفربول تأهل إلى نهائي المسابقة خلال هذا العام للمرة الأولى منذ 2007، ولكن فريق المدرب يورجن كلوب خسر بنتيجة 3/1، في المباراة التي تألق فيها بيل بتسجيل هدفين، بينما تسبب الحارس الألماني لوريس كاريوس في كارثة محققة تسببت في خسارة فريقه.

وفي مقابلة مع قناة "بي تي سبورت" قال بيل:"أتذكر أنني تحدثت إلى بعض اللاعبين في ليفربول قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي واجهنا فيها بعضنا البعض".

وأضاف:"كان من الصعب عليهم النوم، كانوا متوترين، ولكن عقليتنا في ريال مدريد كانت مختلفة، لم نفكر إلا في الفوز رغم أنهم ظهروا بمستويات أفضل منا قبل الوصول إلى النهائي".

وعلى الرغم من خيبة الأمل التي تعرض لها في نهائي الأبطال 2018، إلا أن الفريق حصل على اللقب بعد الفوز على توتنهام 2/0 في نهائي العام التالي.

يذكر أن جاريث بيل البالغ من العمر 33 سنة رحل عن ريال مدريد في 2022 قبل الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي لخوض تجربة قصيرة هناك قبل الاعتزال في يناير 2023.