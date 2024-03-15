عجب العجاب في كرة السيدات .. جوارب آرسنال تؤجل ديربي لندن أمام تشيلسي!

ديربي سيدات لندن يتأجل بسبب الجوارب...

تأجل انطلاق ديربي لندن، بين آرسنال وتشيلسي، في قمة الدوري الإنجليزي للسيدات بسبب خطأ، في لون جوارب الجانرز.

واستضاف ملعب ستامفورد بريدج قمة الجولة الـ 16 من البطولة، والتي تأجلت لمدة تزيد عن النصف ساعة، بسبب ارتداء لاعبات آرسنال، جوارب بلون مشابه لجوارب تشيلسي.

وتتشابه ألوان جوارب آرسنال، مع تشيلسي، وبسبب الخطأ أحضرت بعثة آرسنال جواب البيضاء، بدلًا من الحمراء، وقبل انطلاق المباراة بدقائق تم اكتشاف الخطأ.

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وتم معالجة الخطأ بارتداء لاعبات آرسنال، لنفس جوارب لاعبات تشيلسي، ولكن مع وضع شريط لاصق لونه أزرق، على الشركة الراعية لقميص البلوز، ثم عادت اللاعبات لعمليات الاحماء مرة ثانية قبل انطلاق المباراة، التي انتهت بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفض الحساب الرسمي، لنادي آرسنال عبر منصة "إكس" الإفصاح عن السبب الدقيق لتأخير المباراة، ولكنه أوضح ان التأخير جاء بسبب مشكلة في الملابس.

جدير بالذكر أن تشيلسي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي للسيدات برصيد 40 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.