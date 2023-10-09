"من عجائب الدنيا" .. مؤرخ سعودي يسخر من الأهلي بعد ديربي الاتحاد

الأهلي فاز أمام الاتحاد، لكنه لم يسلم من سخرية البعض رغم ذلك!

SHAHID

تسبب مؤرخ سعودي في غضب أهلاوي بطريقة تفاعله مع فوز الأهلي في ديربي جدة الأخير أمام الاتحاد، خاصةً وأنها حملت بعض محاولات التقليل من الراقي.

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الراقي حقق الفوز قبل يومين أمام العميد بهدف نظيف، في عقر دار النمور، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

هذا الفوز ربما أغضب المؤرخ نبيه ساعاتي؛ والذي يعد أحد المدونين لبطولات الأندية السعودية وتاريخها، إذ كتب في يوم اللقاء، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "استحق الأهلي الفوز على الاتحاد في ظل عطاء الشوط الأول وتخبط نونو في الشوط الثاني رغم الأفضلية التي كانت بسبب تراجع الأهلي للدفاع ورغم ذلك أتيحت فرص تفنن كانتي وبنزيما في إضاعتها وسط غياب حمد الله وروما".

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لكن بالأمس تخلى ساعاتي عن تعليقاته العقلانية، فقرر اللجوء لـ"الطقطقة"، معلقًا: "من عجائب الدنيا فوز بطل يلو للدرجة الأولى الأهلي على بطل روشن للمحترفين الاتحاد"، في إشارة لأحداث الموسم الماضي، الذي شهد منافسة الراقي لأول مرة في تاريخه في درجة أدنى من دوري المحترفين.

تغريدات المؤرخ استفزت الخبير القانوني خالد الشعلان، الذي اعتبر الأول انساق وراء الجماهير وطقطقتها، متخليًا عن ثياب وظيفته، فكتب: "رغب في ركوب باص المتعصبين البلهاء ورغب في أرباح تويتر، نسف كل ما قال وغرد بتغريدة لا يقولها مؤرخ".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 19 محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع.

SHAHID