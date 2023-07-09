عثمان ديمبيلي يحسمها ويحدد رأيه النهائي في اهتمام باريس سان جيرمان

نجم برشلونة اتخذ قراره بشأن اهتمام النادي الباريسي بالحصول على خدماته..

تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية شائعات ارتباط الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني بالانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، حيث يرى فيه النادي الفرنسي البديل المثالي لنجمه المتمرد كيليان مبابي، والذي لم يعد استمراره في "حديقة الأمراء" مضمونًا.

عقد ديمبيلي مع برشلونة يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل خلال الصيف الحالي مقابل 50 مليون يورو، يحصل اللاعب على نصفها.

صحيفة "ماركا" الإسبانية خرجت لتؤكد أن عثمان ديمبيلي لم يتلق أي مكالمات من باريس سان جيرمان، وأنه في الوقت الحالي لا ينوي مغادرة برشلونة.

وحسب التقرير، فإن ديمبيلي صمم على الاستمرار في فريق تشافي هيرنانديز، ,أوضح ذلك بالفعل في مقابلة مع المصدر ذاته قبل بضعة أسابيع والوضع لم يتغير.

ويشعر ديمبيلي بالسعادة بسبب دوره في فريق تشافي، والمدرب الإسباني يراه لاعبًا رئيسيًا في خططه الهجومية، وإلى جانب كل ذلك فإن عائلة الفرنسي مرتاحة أيضا في برشلونة، لذلك، لا يعتبر تغيير المشهد في باله حاليًا، حتى وإن كان الفريق المهتم به باريس سان جيرمان.

لكن بالإضافة إلى ذلك، فقد أكد التقرير أن باريس سان جيرمان لم يكن على اتصال، على الأقل في الوقت الحالي، مع برشلونة لإبلاغه بأي اهتمام.

في الواقع، يريد ديمبيلي عقده مع برشلونة الذي يمتد حتى 2024، والاتصالات من أجل استمراره قد بدأت بالفعل، والنية هو أن يظل مرتبطًا ببرشلونة حتى عام 2027.