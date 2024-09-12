أخيرًا بعد 7 سنوات .. برشلونة يتخلص من كابوس عثمان ديمبيلي!

برشلونة ينجح في التخلص من كل ما يخص ديمبلي

نجح نادي برشلونة أخيرًا في التخلص من كل المبالغ المستحقة في صفقة انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي لصفوفه من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد مرور 7 سنوات على تلك الصفقة!

وكان برشلونة قد نجح في ضم ديمبلي من دورتموند في صيف 2017، مقابل 105 مليون يورو، دون احتساب المكافآت، لتكون أكبر صفقة شراء في تاريخ البلوجرانا وقتها.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، على أن برشلونة دفع كل الأموال الإضافية الخاصة بصفقة ديمبلي، والتي وصل مجموعها إلى 148 مليون يورو تتضمن المكافآت.

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وعوّض برشلونة جزء من المبلغ المدفوع بالفعل الموسم الماضي، بعد أن انتقل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض ديمبلي مع البلوجرانا 185 مباراة، ساهم في تسجيل 83 هدفًا، بعدما سجل 40 وصنع 43 لزملائه، حيث حقق بطولة الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر مرتين.