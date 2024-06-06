عبودية وحمل سلاح .. موظف سابق يروي معاناته في منزل نجم باريس سان جيرمان!

شكوى رسمية تضع اللاعب في ورطة

مفاجأة من العيار الثقيل، خرج بها أحد الموظفين السابقين لدى كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان المُعار لنوتنجهام فورست، باتهامه بممارسة قوانين العبودية ضده.

الموظف السابق لدى نافاس قال إنه كان يعمل بدون عقد لمدة تسعين ساعة أسبوعيًا، وكان يتقاضى 3200 يورو شهريًا نقدًا، مع توفير مكان للإقامة في قبو رطب بلا نوافذ.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن العامل قال في الشكوى التي تقدم بها لمكتب المدعي العام في فرنسا، إن نافاس لم يسجله في الضمان الاجتماعي الفرنسي خلال الأشهر العشرين التي عمل فيها لديه منذ سبتمبر 2019.

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وفي فيديو تم نشره على قناة "BFM TV" يُقال إن الحارس الكوستاريكي قام بإجبار الموظف على حمل السلاح الذي استخدمه هو شخصيًا للترفيه في فناء المنزل.

وقال نافاس للموظف عندما طلب منه تسوية وضعه كمساعد وعامل صيانة:"هنا لا نعمل وفقًا للقوانين الفرنسية، نحن نسير وفقًا لقواعدي، بدون عقد فرنسي، لأني أدفع لك نقدًا".

ومن جانبه قال ياسين ياقوتي محامي صاحب الشكوى:"بالنظر الحقائق التي نمتلكها وفقًا للقانون الجنائي، فنحن أمام حالة يمكن وصفها بالعبودية الحديثة".

وأضاف:"حتى لو كنت نجم كرة قدم، ليس من حقك أن تحرر نفسك من كل هذه القواعد المنصوص عليها".

يذكر أن نافاس انتقل لباريس في 2019 قادمًا من ريال مدريد، ولعب للفريق قبل انتقاله إلى نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة في يناير 2023، ومن المتوقع رحيله عن النادي الفرنسي فور انتهاء مدة إعارته هذا الصيف.