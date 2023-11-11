عبقرية في الهدف وهدية مسمومة لتاليسكا .. كريستيانو رونالدو يعود بقوة ضد الوحدة!

عودة رونالدو للنصر كانت مؤثرة أمام الوحدة...

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عاد كريستيانو رونالدو، للمشاركة مع النصر، من جديد بعد استبعاده من لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا لأسباب فنية، وشارك أمام الوحدة في دوري روشن السعودي.

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وتغلب النصر على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي، ليواصل النصر ملاحقة الهلال على صدارة الترتيب.

وشهد اللقاء مشاركة كريستيانو رونالدو، بشكل أساسي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثالث، بعد ذكاء في التمركز استغل فيه خطأ المدافع.

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ماذا قدم رونالدو أمام الوحدة؟

عبقرية رونالدو وهدية مسمومة إلى تاليسكا

يبدو أن كريستيانو رونالدو استفاد من الراحة التي حصل عليها بعدم السفر إلى قطر ليقدم مستويات مميزة أمام الوحدة.

واصل كريستيانو رونالدو، ابتعاده بصدارة هدافي دوري روشن، بعد تسجيله هدفًا اليوم في شباك الوحدة، وكاد أن يوسع الفارق بهدف ثان لولا تألق الحارس.

خبرة كريستيانو وعبقريته دائمًا ما تحسم الأمور لصالحه، فقد شاهدنا في الهدف تمركزه الجيد في منطقة جزاء الوحدة، وتحويله فرصة منتهية إلى هدف، يؤكد حسم النصر للمباراة.

ولولا التسلل لرأينا خبرة رونالدو، تظهر من جديد بعد عرضية في نهاية الشوط الثاني، وعدم تدخل رونالدو وخداع دفاع الوحدة، وتهيئة الطريق لتاليسكا الذي وضع الكرة في الشباك، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تبين سقوط رونالدو في مصيدة التسلل بمسافة صغيرة للغاية.

رونالد حاول أن يمنح هدية لتاليسكا بعد أن ترك له الكرة، لكن الحكم اعتبره متداخل وبالتالي لم تكن مقبولة وتم إلغاء الهدف.

رونالدو في الوقت الحالي، أصبح هو الحلقة الأهم في النصر، هو الركيزة التي تحرك هجوم الفريق بخبرتها وذكائها، حتى لو لم يسجل في بعض الأحيان يظل هو الأخطر.

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