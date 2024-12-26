عبر قميص يختفي تدريجيًا .. دولة تطالب الاتحاد الدولي بحقها المتأخر وتلفت النظر لخطر داهم

ترويج رائع للحلم الكبير

يعيش شعب جزر مارشال حلم تكوين منتخب وطني لكرة القدم يُشارك في البطولات المختلفة، وللترويج لذلك الحلم، الذي يُعيق تحقيقه الكثير من الإجراءات، ابتكر الاتحاد المحلي لكرة القدم فكرة مبدعة محورها قميص ذلك المنتخب.

الجزر التي يقطنها ما يقرب من 60 ألف مشجع هي آخر دولة في العالم تحاول تشكيل فريق وطني لكرة القدم، وقد بدأت الخطوات الأولى بالفعل بتأسيس الاتحاد المحلي بواسطة شيم لافاي عام 2020، وفي العام الماضي تم التعاقد مع الإنجليزي لويد أويرز لوضع أسس بناء منظومة كرة قدم في البلاد.

الاتحاد الوطني أقدم على فكرة مذهلة مؤخرًا للترويج لحلمه وكذلك للتحذير من الخطر القادم للبلاد من ارتفاع الماء، حيث صمم، بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية، قميصًا للمنتخب يتضمن أهم معالم وكنوز البلاد وتم نشره عبر منصات الاتحاد المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع كل منشور أو صورة جديدة للقميص يختفي جزء منه، للتعبير عن إمكانية اختفاء جزر مارشال تمامًا بسبب التغيرات المناخية قبل الموافقة على تكوين منتخب وطني لها بسبب التعقيدات البيروقراطية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الحملة وجدت تفاعلًا كبيرًا من النشطاء على السوشيال ميديا، ولكن ما يتمناه المسؤولين عن اللعبة في جزر مارشال أن تجد صدًا عند المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد دول أوقيانوسيا لتسريع الإجراءات الخاصة بتأسيسس منتخب جزر مارشال.

يُشار إلى أن جزر مارشال تتكون من سلسلة من الجزر البركانية والجزر ذات القاعدة المرجانية في وسط المحيط الهادي.