عبد الواحد السيد: انطلاقة الأهلي تاريخية والفرق تعاني أمامه

القائد التاريخي لنادي الزمالك يتحدث عن انطلاقة الأهلي الدوري.

أكد عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، على أن بداية النادي الأهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم "تاريخية"، ولا يستطيع المنافسين الوصول إلى مرماه في كل مباراة.

الأهلي حقق انطلاقة قوية في الدوري المصري، حيث حقق الانتصار في 10 مباريات متتالية، حيث تلقت شباكه هدفين فقط.

عبد الواحد قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت": "من الممكن أن يتغير كل شيء في المربع الذهبي للدوري المصري، إلا النادي الأهلي".

حارس الزمالك السابق تابع: "أرى أن الأهلي حقق بداية تاريخية، والفوز في جميع مبارياته الـ10 الأولى بالدوري، شيء كبير للغاية".

السيد واصل: "لم تستقبل شباك الأهلي إلا هدفين فقط، ودائمًا تشعر بأن المنافس لا يستطيع الوصول إلى مرماه لتسجيل الأهداف".

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وأردف: "باقي الأندية المتواجدة في المربع الذهبي، لديهم الفرصة للبقاء فيه، والمقاولون والاتحاد حققوا نتائج طيبة في البداية، ولكن قد تستفيق أندية وتتراجع أندية أخرى".

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد مرور 12 جولة، حيث يتبقى للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت المقبل، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.