عبد المنصف: انقلاب عسكري منع انضمامي للأهلي

حارس المرمى المخضرم يكشف بعض الكواليس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة أن الأهلي فاوضه 5 مرات للانضمام لصفوفه، وأن انقلاب عسكري أفشل إحدى تلك المحاولات.

حارس مرمى الزمالك سابقًا تحدث عن كواليس مسيرته الكروية خلال لقائه مع أحمد شوبير على قناة تايم سبورت، وقد أوضح أن المحاولة الأولى للأهلي كانت حين كان لاعبًا لمزارع دينا ولكن الخلاف على التفاصيل المالية بين الناديين جعلها تبوء بالفشل.

مضيفًا "بعدها فاوضني الأهلي في 4 مناسبات مختلفة، الأبرز كانت حين جلست مع مانويل جوزيه عقب نهاية عقدي مع الزمالك واتفقنا على كافة التفاصيل".

"الأهلي كان سيخوض مباراة في مالي، وحدث هناك انقلاب عسكري مما أجبرهم على البقاء هناك حتى توجهت طائرة عسكرية لإعادتهم لمصر، الفريق كان سيلعب مباراة يوم الجمعة في مصر وقد عادوا يوم الأربعاء".

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"تحدثوا معي بعدها وطلبوا أن نجلس معًا بعد نهاية المباراة لعدم وجود ما يكفي من الوقت قبلها، لعب الأهلي بالفعل وفاز لكن جوزيه تقدم باستقالته من تدريب الفريق لتنهار الصفقة تمامًا".

عبد المنصف كشف عن محاولة أخرى في عهد المدرب حسام البدري، قائلًا "كان هناك محاولة أخرى وقت المدرب حسام البدري، وقد تحدث مع الإدارة في إنبي وتم الاتفاق على كل شيء".

"لكن بعض جماهير الأهلي رفضت تواجدي في النادي نظرًا لخلاف سابق، إذ كنت ممن رفض توقف الدوري عقب مأساة بورسعيد، وقد اخترت رفع الحرج عن البدري، فاعتذرت له وتراجعت عن تلك الخطوة".

يُذكر أن حسام البدري حاليًا هو رئيس نادي بيراميدز المصري، ولا تجمعه علاقة جيدة مع جمهور الأهلي.