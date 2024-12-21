ليس سعود أو ثنائي بيرشكوت .. موهبة سعودية على رادار تولوز!

هل نرى لاعبًا سعوديًا بالدوري الفرنسي؟

دخل أحد المواهب السعودية ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى نادي تولوز الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن إدارة تولوز تضع عبد الملك الجابر مهاجم جيلييزنيتشار البوسني، تحت أنظارها لإمكانية التعاقد معه خلال يناير المقبل.

وكان عبد الملك الجابر مرشحًا بقوة للانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن لم تتم المفاوضات بين الطرفين ليستمر بالدوري البوسني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجابر مع فريقه البوسني في صيف 2026، حيث يعد أحد العناصر الأساسية بالفريق.

يُذكر أن الجابر بدأ مسيرته مع نادي أحد قبل الانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي، ليحترف في دينامو زغرب الكرواتي، ثم انتقل إلى جيلييزنيتشار البوسني الذي يتألق معه.