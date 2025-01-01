هل سينتقل إلى النصر؟ أول رد من عبد الملك الجابر عن العودة إلى دوري روشن

الجابر يرد على إمكانية العودة إلى دوري روشن

رد عبد الملك الجابر، النجم السعودي المحترف في صفوف نادي جيلييزنيتشار البوسني، على الأخبار المتداولة حول انتقاله إلى نادي النصر بنهاية الموسم الحالي.

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وكان الجابر قد تواجد في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق، من أجل إتمام التعاقد مع نادي النصر، ولكنه عاد إلى فريقه، مع أخبار أشارت إلى فشل إتمام صفقة انتقاله للعالمي.

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وقال الجابر خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "استفدت كثيرًا من احترافي، وفي البداية كان الأمر صعب، ولكنني تغلبت على هذا الأمر".

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وأضاف: "احتراف سعود عبد الحميد ومروان الصحفي وفيصل الغامدي أسعدني كثيرًا، وأشعرني بأن عددنا كلاعبين سعوديين محترفين في زيادة بأوروبا".

وعن المنتخب السعودي قال الجابر: "أتمنى التوفيق للمنتخب دائمًا، وأتمنى أن أتواجد معه خلال الفترة المقبلة".

وبعد سؤاله عن الانتقال إلى النصر أو العودة لدوري روشن، رد عبد الملك: "لا أريد الرد على إمكانية العودة إلى دوري روشن السعودي، أو الانتقال إلى نادي النصر".