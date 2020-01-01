عبد الله بن مساعد: اشتريت شيفيلد يونايتد بسبب لعبة الفانتازي

الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود يكشف أغرب أسباب شراء نادي شيفيلد يونايتد.

كشف الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز مالك ورئيس شيفيلد يونايتد عن تفاصيل جديدة تخص شراء شيفيلد يونايتد.

جاء هذا في تصريحات إذاعية تحدث فيها بن مساعد عن حبه للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، وأكد أن تلك اللعبة كانت من أسباب شراء النادي.

وقال بن مساعد: "أشعر بالكثير من الفخر لما وصل له الفريق ولصعودنا للدوري الإنجليزي دون أن نكون في حاجة لدفع الكثير من الأموال".

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وأضاف: "ربما لا يصدق البعض هذا لكن لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي كانت أحد الأسباب التي جعلتني أستثمر رياضيًا في أحد فرق إنجلترا".

وأردف: "كوني رئيسًا للنادي لم يساعدني في لعبة الفانتازي، في البداية سألت المدرب كريس وايلدر عن توقعاته لمن سيشارك أكثر ومن سيحرز الأهداف، فقال لي أن جون لاندسترام سيكون ذلك اللاعب".

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وأكمل: "عملت أنه سيدفع بلاندسترام في أول مباراة بالجولة الثنائية بلعبة الفانتازي ثم وجدته على مقاعد البدلاء في المباراة الثانية، فقمت بالاتصال بالمدرب وقلت له أن ينتبه أكثر لفريقي في اللعبة".

وأنهى تصريحاته: "أحاول ألا أظهر لزملائي في النادي رغبتي في معرفة المعلومات حول الفريق من أجل الفانتازي، أفعل ذلك لكن بشكل غير واضح".

جدير بالذكر أن بن مساعد كان قد فاز قبل عدة أشهر بدعوى قضائية ضد كيفين ماكيب ليكون المالك الوحيد للنادي.