عبد الله المعيوف إلى متى؟ .. ألم يحن وقت محمد العويس بعد!

الهلال خسر دوري أبطال آسيا

shahid

خسر الهلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز في ملعب سايتاما 2002 بهدف نظيف ليخسر اللقب بعدما اكتفى بالتعادل ذهابًا في الرياض 1-1، مباراة شهدت أداءً جيدًا من نجوم الهلال لكن خطأ عبد الله المعيوف كلفهم الكثير.

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الهلال قدم أداءً جيدًا جدًا خاصة في الشوط الأول وقد صنع عديد الفرص لكنه أهدرها بشيء من الرعونة والتسرع من مهاجميه والكثير من التألق لحارس مرمى أوراوا، شوساكو نيشيكاوا، فيما تلقى الهدف الوحيد من خطأ واضح لحارس مرماه، المعيوف، داخل منطقة الجزاء.

المباريات النهائية عادة ما تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وإحداها أداء حارس المرمى وقيامه بتصديات إعجازية تمنح فريقه الفرصة للتنفس ومواصلة الهجوم والبحث عن الهدف، وهذا الأمر لم يفعله المعيوف اليوم، بل حتى الشيء الذي يُجيده ويجعله مفضلًا على بديله، العويس، وهو التمرير لم يُتقنه اليوم وجاءت تمريراته خاطئة تمامًا.

الخطأ ليس الأول للمعيوف خلال الموسم الجاري، فالتراجع في أداء صاحب الـ36 عامًا واضحاً للغاية، وقد أثيرت العديد من الأحاديث خلال الموسم بضرورة إجلاسه على دكة البدلاء والدفع ببديله محمد العويس الذي يُقدم مستوى مبهراً مع المنتخب السعودي رغم عدم لعبه مع ناديه.

رامون دياز يرفض أي نقاش حول تلك النقطة تحديدًا، وذلك في صورة مغايرة تمامًا لموقف هيرفي رينارد المدير الفني السابق للأخضر الذي قاوم كل الضغوطات لاستبعاد العويس وإعادة المعيوف للتشكيل الأساسي للمنتخب في نهائيات كأس العالم، ولكن لابد من وقفة مع المدرب الأرجنتيني اليوم خاصة أن الخطأ في خياراته لم يتوقف عند حراسة المرمى فقط في نهائي آسيا.

دياز وكما أجمع الجميع ارتكب جريمة بحق الهلال باستبعاد أندريه كاريلو من قائمة الأجانب لمباراة الذهاب، وقد رأينا كيف صنع الفارق اليوم خاصة في الشوط الأول، وهو لا يتحمل أبدًا خطأ الهدف لأن الكرة صعبة كثيرًا وقد تخطت المعيوف بغرابة شديدة.

العويس حارس مرمى يمتلك كل المقومات اللازمة للعب أساسي في الهلال، ويجب أن يُكافأ على صمته والتزامه طوال الموسم بمنحه الثقة ليتحول للحارس الأساسي في الموسم القادم، بل وربما يُمنح تلك الفرصة في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

المعيوف حارس مرمى كبير يمتلك مسيرة مهمة مع الهلال، لكن يبدو أن لحظة التراجع خطوة للخلف أتت .. إما الرضا بالدكة والقيام بدور القائد في غرفة الملابس، أو الاعتزال تمامًا ولعب دور إداري في النادي العاصمي.

Shahid