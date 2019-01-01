سوائل بالركبة والفخذ تُجدد إصابة عبد الفتاح آدم

آدم يغيب فترة جديدة عن الملاعب بسبب الإصابة

تجددت إصابة عبد الفتاح آدم، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، وهي التي ستبعده عن الملاعب لفترة جديدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الفتاح آدم يعاني من سوائل أعلى الركبة وأسفل الفخذ، تسببت في تجدد الإصابة، وهو ما يحتاج لسحبها بواسطة الحقن.

البرتغالي بازيل روبير طبيب النصر، أكد حاجة آدم إلى سحب السوائل عبر الحقنة، وبعدها سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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ويدخل النيجيري أحمد موسى لتدريبات النصر اليوم الثلاثاء، بعدما انتهى من برنامجه التأهيلي، وحصوله على الضوء الأضر من الجهاز الطبي.

وانضم عبد الفتاح آدم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف التعاون الذي تألق في صفوفه.