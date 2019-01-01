حمدالله مكذبًا خليلوزيتش: لم أتلقى دعوة للانضمام للمغرب

حمد الله ينفي كل ما ذكره خليلوزيتش

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نفى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، كل ما ذكره البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لأسود الأطلس، حول رفضه الانضمام لصفوف المنتخب.

حمد الله نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تدوينة، جاء فيها: "أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول أني رفضت المنتخب الوطني المغربي".

المهاجم المغربي تابع: "أنا أصلا لم أتلقى أي دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية".

خليلوزيتش: حمد الله هو من طلب عدم الانضمام لمنتخب المغرب

جاء ذلك بعدما قال خليلوفيتش خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب المغرب: "حمد الله طلب من مصطفى حجي المساعد الخاص بي، بعدم الاعتماد عليه مستقبلًا".

عبد الرزاق حمد الله دخل في أزمة مع المنتخب المغربي، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث رحل بسبب أزمة مع زملائه اللاعبين.

وتولى البوسني وحيد خليلوزيتش مهمة تدريب منتخب المغرب، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينار الذي تولى مهمة تدريب المنتخب السعودي.