عبد الرزاق حمد الله: لدي عرض مفاجأة من نادٍ كبير في إيطاليا

المغربي تألق في موسمه الأول بالدوري السعودي، كلله بجائزتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر السعودي، عن تلقيه عدة عروض أوروبية خلال الفترة الحالية للرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، موضحًا أنه لن يقبل بالرحيل عن طريق دفع الشرط الجزائري.

المغربي كان قد انضم للنصر في صيف 2018 قادمًا من الريان القطري، وقدم موسمًا رائعًا توجه بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي ولقب الهدافي التاريخي لموسم واحد، حيث أصبح أكثر لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجل أهدافًا في موسم واحد.

وقال حمد الله، خلال تصريحاته لقناة "Medi1TV" المغربية": "لا يزال في عقدي عامين مع النصر، وأشعر بالراحة هناك، لكن بجانب هذا لدي عروض من فرق أخرى لا أقدر عن الكشف عنها، كل ما يمكنني أن أقول أنها من عديد الفرق الأوروبية منها نادٍ إيطالي يلعب في السيري آ، وهو فرق مفاجأة".

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وأضاف: "كل ما أقدر أن أقوله حاليًا أنني قضيت في النصر عام رائع، وانتظر انتخاب مجلس إدارة جديد حتى نبدأ المفاوضات حول التجديد، عقدي به شرط جزائي، لكن مستحيل أن أنهي مشواري معه بهذه الطريقة، لن أفسخ العقد إلا بإرادة الفريق".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا شارك مع العالمي في 32 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 46 هدفًا وصنع عشر آخرين.

وقاد حمد الله النصر للعودة لمنصة التتويج بلقب الدوري بعد غياب أربع سنوات، حيث حصد العالمي للقب بفارق نقطة وحيدة عن الهلال.